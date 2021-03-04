18:27
Фото: dha.com.tr
Военный вертолет разбился на востоке Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"С вертолетом, вылетевшим из Бингеля в Татван, прервалась связь в 14:25. Сразу же на поиски были отправлены беспилотники, самолет CN-235 и вертолет. В результате было установлено, что вертолет потерпел крушение", – заявили в пресс-службе.
В министерстве сообщили, что в результате происшествия погибли девять военных, еще четыре человека получили ранения. В настоящий момент выясняются причины происшествия.
В середине февраля в штате Веракрус на востоке Мексики разбился реактивный пассажирский самолет марки Learjet ВВС страны. Авиакатастрофа случилась рядом с городом Халапа. В результате происшествия погибли семь человек.
В том же месяце самолет военной авиации King Air 350 потерпел крушение в Нигерии. Трагедия произошла недалеко от взлетно-посадочной полосы в Абудже.
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