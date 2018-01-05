Игуанопад начался во Флориде из-за аномальных холодов

5 января, 21:30
Фото: ТАСС/Allen Eyestone/Zuma
Игуаны начали падать с деревьев из-за похолодания в штате Флорида в США. Там зафиксировано всего пять градусов выше ноля, при такой температуре рептилии впадают в оцепенение.
"Не думайте, что они мертвы", – цитирует сотрудника Комиссии по охране дикой природы Флориды Кристен Соммерс издание USA today. Она отметила, что замерзших игуан лучше не трогать, ящерица может укусить человека от испуга.
От низких температур страдают не только игуаны, но и морские черепахи. Одну замерзшую особь уже выловили биологи комиссии по охране дикой природы.
Ранее сообщалось, что морозы в США привели к частичному замерзанию Ниагарского водопада. Вся округа покрылась льдом и снегом, хотя основной поток все еще течет. К достопримечательности съезжаются туристы.
О том, как Штаты противостоят аномальным холодам и снегопадам, читайте в тексте портала Москва 24.
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