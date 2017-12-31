Ниагарский водопад частично замерз в США

Фото: ТАСС/Zuma/Peter Power

Аномальные холода в Северной Америке стали причиной частичного замерзания Нагарского водопада. Поток продолжает течь, но его окружает ледяной пейзаж, из-за этого на фото и сам водопад кажется замерзшим.

Окружение водопада замерзло из-за обледеневшей еще в воздухе водной пыли. Она осела на деревьях и камнях вокруг Ниагары. Редкая аномалия привлекла множество туристов в штат Нью-Йорк и канадскую провинцию Онтарио.

В части штатов установилась холодная погода и выпал снег. В Вашингтоне в новогоднюю ночь ожидается минус 13 градусов. Впрочем аномалии еще далеко до рекорда, который установился в городе в 1899 году. Тогда в столице США похолодало до минус 26 градусов.