В Канаде у пацинта обнаружили редкий штамм свиного гриппа

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В провинции Альберта у человека с симптомами сезонного гриппа обнаружили редкий штамм свиного гриппа A (H1N2)v, сообщает телеканал CBC со ссылкой на главного представителя Минздрава региона Дину Хиншоу.

По ее словам, пациент, у которого обнаружили штамм быстро выздоровел, без осложнений. Хиншоу добавила, что угрозы распространения нет.

Представитель Минздрава региона также уточнила, что выявленный случай стал 27-м в мире с 2005 года и первым в Канаде.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора сообщили, что в России может появиться новый штамм коронавируса 20A.EU, который сейчас активно циркулирует в Европе. В Роспотребнадзоре отметили, что результаты научных исследований и наблюдений говорят о том, что новый штамм является более опасным для здоровья.