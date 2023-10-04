Сунак предложил ежегодно повышать на год возраст продажи сигарет в Британии

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Британское правительство внесет на рассмотрение парламента законопроект, согласно которому возраст продажи сигарет будет каждый год увеличиваться на год, чтобы молодое поколение не пристрастилось к курению. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

"В будущем мы будем повышать возраст курения на один год ежегодно. Это означает, что подросткам, которым сегодня 14 лет, никогда не смогут легально продать сигареты", – сказал он во время съезда правящей Консервативной партии в Манчестере.

На данный момент сигареты в Великобритании разрешено продавать лицам старше 18 лет. Канцелярия главы британского правительства уточнила, что те, кто родился 1 января 2009 года и позже, не смогут купить сигареты.

По словам Сунака, когда возраст курения был повышен до 18 лет, распространенность курения в этой возрастной группе упала на 30%. Когда же Британия повысила возраст до 21 года, уровень курения в этой возрастной группе сократился на 39%.

Он подчеркнул, что курение обходится стране в 17 миллиардов фунтов (20,6 миллиарда долларов. – Прим. ред.) ежегодно и "оказывает огромное давление" на Национальную систему здравоохранения. Премьер-министр добавил, что у властей есть шанс сократить смертность от рака на четверть, защитить детей, а также значительно ослабить давление на здравоохранение, и этим нужно пользоваться.

При этом Сунак признал, что не все члены Консервативной партии поддерживают подобное предложение правительства. Он подчеркнул, что депутаты-консерваторы во время голосования в парламенте смогут отдать голос по собственному желанию без риска быть исключенными из-за несоблюдения дисциплины партии.

Отмечается, что голосование в парламенте будет свободным, как и ранее, когда обсуждалось курение в общественных местах и повышением возраста курения до 18 лет. Помимо этого, правительство Великобритании готовится ввести ограничения на продажу вейпов среди детей.

Ранее во Франции предложили запретить одноразовые электронные сигареты. Премьер-министр страны Элизабет Борн считает, что даже безникотиновые сигареты вредны, поскольку формируют привычку курения у молодых людей.

Также, по информации СМИ, в России с марта 2024 года запретят продажу вейпов с ароматизаторами. В перечне содержатся пищевые ароматизаторы, в числе которых есть фрукты, овощи, ваниль, пряности, имбирь, корица, патока, мед, стевия и другие.

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