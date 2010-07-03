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10:20

В Испании открыли "женский" отель

за рубежом общество туризм

10:20

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Фото: somhotels.es

"Женский" отель открылся на испанском курорте Майорка. Его клиенткам предлагают отдохнуть и избавиться от "стресса повседневной жизни", сообщает "Мир 24".

Остановиться в гостинице The Som Dona Hotel в городке Порто-Кристо могут только представительницы прекрасного пола старше 14 лет. Мужчинам туда вход закрыт.

По информации издания, к услугам клиенток – 39 номеров, а также спа-центр, ресторан, бассейн и террасная крыша. Одна ночь в The Som Dona Hotel обойдется примерно в шесть тысяч рублей.

Хотя отель предназначен только для женщин, среди персонала есть и мужчины. Это необходимо, чтобы соблюсти действующий в Испании закон о недопустимости дискриминации по половому признаку, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в Норвегии открыли самый большой подводный ресторан. Under похож на небольшой тоннель, который постепенно уходит под воду. Столики для 40 гостей установлены в зале на глубине 5,5 метра. Места в подводном ресторане бронируют за несколько месяцев.

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за рубежом общество туризм

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