Дорого: в Норвегии открылся самый большой подводный ресторан

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Крупнейший в мире подводный ресторан открылся на юге Норвегии – в местечке Линнеснес, пишет газета Nettavisen.

По информации издания, необычный ресторан решили назвать Under, так как это слово на норвежском и английском языках связано с его расположением "под водой". С норвежского название также можно перевести как "чудо".

Как сообщает издание, ресторан похож на небольшой тоннель, который постепенно уходит под воду. Его конструкция может выдержать даже сильные волны. Столики для 40 гостей установлены в зале на глубине 5,5 метра под водой.

Идея открыть в Норвегии самый большой в мире подводный ресторан принадлежит братьям Стигу и Гауте Убостадам. В меню решили включить 18–20 блюд. Шеф-повар Николай Педерсен пообещал угостить посетителей отменными раками и лобстерами. При этом он подчеркнул, что в ресторане будут подавать не только морепродукты.

Отмечается, что места в подводном ресторане забронированы на многие месяцы вперед. Хозяева заведения уже получили заявки на бронь от 7,5 тысячи человек. По оценкам, за ужин в Under придется заплатить около двух тысяч норвежских крон, или чуть больше 200 евро. Кроме того, еще в 100 евро обойдется бронь столика.