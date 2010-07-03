Дорого: в Норвегии открылся самый большой подводный ресторан

Крупнейший в мире подводный ресторан открылся на юге Норвегии – в местечке Линнеснес, пишет газета Nettavisen.
По информации издания, необычный ресторан решили назвать Under, так как это слово на норвежском и английском языках связано с его расположением "под водой". С норвежского название также можно перевести как "чудо".
Как сообщает издание, ресторан похож на небольшой тоннель, который постепенно уходит под воду. Его конструкция может выдержать даже сильные волны. Столики для 40 гостей установлены в зале на глубине 5,5 метра под водой.
Идея открыть в Норвегии самый большой в мире подводный ресторан принадлежит братьям Стигу и Гауте Убостадам. В меню решили включить 18–20 блюд. Шеф-повар Николай Педерсен пообещал угостить посетителей отменными раками и лобстерами. При этом он подчеркнул, что в ресторане будут подавать не только морепродукты.
Отмечается, что места в подводном ресторане забронированы на многие месяцы вперед. Хозяева заведения уже получили заявки на бронь от 7,5 тысячи человек. По оценкам, за ужин в Under придется заплатить около двух тысяч норвежских крон, или чуть больше 200 евро. Кроме того, еще в 100 евро обойдется бронь столика.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.