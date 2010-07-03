Прах Ганди украли из мемориала в Индии

09:15
09:15
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Фото: wikipedia.org
В Индии из мемориала похитили прах лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди. Об этом сообщает журнал India Today.
По информации местных властей, инцидент произошел на празднике – в день 150-летия Ганди. Кражу заметил глава местного совета Гурмит Сингх. Мужчина пришел к мемориалу, чтобы отдать дань уважения Ганди, пишет журнал.
Также стало известно, что на входе в здание мемориала вандалы написали: "предатель нации". "Похоже, это дело рук тех, кто любит Натхурама Годзе, убийцу Ганди", – предположил Сингх. "Эта ненависть должна немедленно прекратиться, и полиция должна действовать быстро для того, чтобы идентифицировать и поймать виновных", – заявил он.
Мохандас Карамчанд Ганди – легендарный политик, идеолог национально-освободительного движения в Индии. В ходе борьбы за независимость от Британии он проповедовал непротивление злу насилием и предлагал альтернативные методы борьбы: мирные марши и акции неповиновения.
Ганди был убит националистом-радикалом Натхурамом Годзе 30 января 1948 года. После убийства тело Ганди кремировали, а прах разделили на несколько частей. Одна из них хранилась в мемориале в штате Мадхья-Прадеш.
В феврале 2019 года вандалы дважды осквернили могилу основоположника научного коммунизма Карла Маркса в Лондоне. В связи с этим руководство кладбища решило обсудить возможность установить рядом с надгробием камеры видеонаблюдения.
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