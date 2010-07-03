7 человек погибли в катастрофе с речным судном в Индии

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Не менее семи человек погибли на востоке Индии в результате перевертывания речного судна. Об этом пишет местная газета Times of India, ссылаясь на представителя власти.

"На данный момент найдены тела 7 человек. Более 50 человек пропали без вести", – сообщил один из членов законодательного собрания штата Западной Бенгалии.

Уточняется, что происшествие произошло в середине реки Махананда в городе Чанчал в четверг поздно вечером. На судне в этот момент находились более 70 человек.

По неподтвержденным данным, причиной крушения стало переполнение корабля пассажирами. Сейчас на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

Ранее водитель угодил в реку в Великобритании. Сообщалось, что мужчина оказался в водоеме из-за следования указаниям навигатора.