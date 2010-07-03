Доверившийся навигатору водитель угодил в реку в Великобритании

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В Великобритании водитель, следовавший указаниям навигатора, оказался в водоеме. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Инцидент произошел 1 октября в английском городе Рипон. Группа пожарных из 20 человек вытаскивали белый фургон из реки Юр. В нем находились двое мужчин и собака.

В результате происшествия никто не пострадал. Водитель объяснил, что собирался пересечь реку и следовал исключительно указаниям навигатора.

Похожий инцидент произошел в 2016 году. Жительница канадской провинции Онтарио заехала на машине в озеро из-за того, что следовала указаниям навигатора. Женщина пропустила нужный ей поворот и заехала в озеро Гурон.

