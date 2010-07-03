В США погиб подросток, защищая пятилетнюю сестру от грабителя

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Во Флориде при попытке защитить младшую сестру от грабителя погиб 15-летний подросток, сообщил Newsweek.

Злоумышленника задержали после звонка о проникновении в дом, им оказался 27-летний рецидивист.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина уже успел проникнуть в один из домов по соседству. Там и обнаружили тело убитого подростка.

В полиции уточнили, что погибший пытался защитить находившуюся в доме младшую сестру и нанес грабителю несколько ударов ножом.

Ранее в Карелии погиб шестилетний мальчик, пытавшийся спасти дедушку при пожаре в бане. Его посмертно наградили медалью "Доблесть и отвага".