Девушку из Башкирии заподозрили в убийстве младшей сестры

16:52
16:52
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Фото: depositphotos/blinow61
Несовершеннолетнюю девушку из города Салават в Башкирии заподозрили в убийстве ее малолетней сестры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в республике Милану Скоробогатову.
Девочки воспитывались в приемной многодетной семье, которая считается благополучной. Они пришли в эту семью в 2017 году.
"Приемные родители очень интеллигентные. У них трое детей, старшие учатся в колледжах, младшему мальчику три года. Приемные дети первоначально были переданы родной тете после изъятия, но женщина по состоянию здоровья переехала в южный регион. Тогда их забрала приемная семья, женщины были подругами", – сказала Скоробогатова.
Она заявила, что старшая девочка хорошо училась в кадетской школе, у нее были отличные характеристики. Младшая этой осенью пошла в первый класс.
Скоробогатова предположила, что у старшей девочки "все было родом из детства", и она слишком тяжело проживала свою жизнь, поэтому инцидент мог стать следствием каких-то детских травм.
"У нее выпускной класс. В ближайшее время будет восстановлен процесс ее обучения. Потому что, я думаю, она не меньший шок испытывает, поэтому обязательно восстановим ей – это я под свой личный контроль возьму – образовательный процесс", – добавила омбудсмен.
Ранее 15 сентября стало известно, что возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Башкирии по п. "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего". Следствие установило, что 13 сентября подозреваемая решила успокоить девочку, так как она капризничала и мешала ей учить уроки. Старшая завела младшую в баню, засунула ее голову в таз с водой и удерживала. Девочка захлебнулась и умерла.
Девушку задержали. Проводятся следственные действия.
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