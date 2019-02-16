Вандалы осквернили могилу Карла Маркса в Лондоне второй раз за месяц

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В Лондоне неизвестные второй раз за месяц осквернили надгробный памятник философу, основоположнику научного коммунизма Карлу Марксу, сообщает РИА Новости со ссылкой на британские здания. Вандалы оставили оскорбительные надписи красной краской о самом философе и его идеях.

Могилу Маркса уже не раз оскверняли. В связи с этим руководство кладбища намерено обсудить возможность установления камер видеонаблюдения рядом с надгробием.

Предыдущий случай произошел 4 февраля. Полиции не удалось никого задержать. Злоумышленник был левшой и орудовал молотком. Нанесенный надгробию ущерб пока не был оценен.

Нынешний памятник Марксу на Хайгейтском кладбище был установлен в 1956 году. Прах философа и его жены был перенесен на новое место, так как прежнее скромное надгробие не соответствовало его статусу.