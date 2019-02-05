Вандалы осквернили могилу Карла Маркса в Лондоне

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Могила немецкого философа, основоположника научного коммунизма Карла Маркса, расположенная на Хайгейтском кладбище в Лондоне, подверглась нападению вандалов, пишет Guardian.

Иэн Дангейвелл, возглавляющий траст Friends of Highgate Cemetery, назвал произошедшее "ужасающей вещью". По его словам, вернуть надгробию первоначальный вид не удается, поскольку неизвестные сделали все, чтобы убрать имя Маркса.

Примечательно, что остальные могилы оказались нетронуты. "Это не было случайным", – заявил Дангейвелл.

Неизвестно, когда именно произошло нападение. О случившемся в полиции узнали вечером 4 февраля, но вандалы могли атаковать могилу еще на прошлой неделе.

По одной из версий, злоумышленник был левшой и орудовал молотком. Нанесенный надгробию ущерб пока не был оценен.

Могилу Маркса уже не раз оскверняли. В связи с этим руководство кладбища намерено обсудить возможность установления камер видеонаблюдения рядом с надгробием.