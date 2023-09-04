В Польше предрекли дефицит электричества в Западной Европе зимой

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Предстоящая зима может оказаться сложной для Западной Европы из-за дефицита электроэнергии. Об этом заявила уполномоченная правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Анна Лукашевская-Тшечаковская в интервью Польскому агентству печати.

Представитель правительства Польши сказала, что государство тщательно подготовилось к отопительному сезону. В стране заполнили газохранилища, запаслись углем. В связи с этим проблем с топливом и энергией в этом году в Польше не ожидается.

"Если беспокоиться, то за наших западных соседей. Они могут столкнуться с трудной зимой. Мы будем готовы даже к тому, чтобы их поддержать", – отметила Лукашевская-Тшечаковская.

По ее словам, Германия после отказа от атомной энергетики испытывает нехватку мощности в 5 ГВт. Ежедневно можно наблюдать отрицательный баланс немецкого рынка энергетики. Она добавила, что в Германии закупается французская атомная энергия, остановив имеющиеся АЭС. Кроме того, немецкая сторона приобретает энергию из возобновляемых источников у Нидерландов, Бельгии, Польши, Швеции, Франции.

"Ноябрь и декабрь могут оказаться трудными для немецкого энергетического рынка", – считает Лукашевская-Тшечаковская.

Она добавила, что решение Западной Европы раньше времени перекрыть все атомные электростанции было политическим и идеологическим. Однако это решение оказалось не таким практичным. Именно поэтому в Европе может появиться проблема с дефицитом электричества.

"В результате вся Европа будет иметь меньше энергии в системе", – указала представитель польских властей.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не вернется к использованию ядерной энергии. Страна делает ставку на возобновляемые источники энергии, такие как солнце и ветер.

Он также отметил, что вместе с прекращением использования атомной энергии в Германии начался демонтаж соответствующей инфраструктуры. Соответственно, возвращение к этому виду энергии потребует строительства новых АЭС.