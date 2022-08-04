В Италии конфисковали имущество архитектора Чирилло за заказы в России – СМИ

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В Италии арестовали имущество предпринимателя и архитектора Ланфранко Чирилло на 141 миллион евро, сообщает издание RaiNews24.
В публикации говорится, что ему предъявили обвинения в совершении налоговых правонарушений. По версии следствия, 63-летний предприниматель не задекларировал доходы в размере десятков миллионов евро с 2013 по 2019 годы.
Также утверждается, что 63-летний бизнесмен, имеющий российское гражданство, якобы связан с крупными предпринимателями и представителями российского руководства. По информации издания, у Чирилло конфисковали дорогостоящие объекты недвижимости, средства на банковских счетах, произведения современного искусства, вертолет и наличные.
Ранее сообщалось, что один из швейцарских банков заблокировал личный счет постоянного представителя России в отделении ООН в Женеве Геннадия Гатилова. В дипведомстве считают, что данная мера связана с официальным статусом руководителя дипмиссии.
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