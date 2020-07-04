Эпидемиолог объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии

14:56
Фото: ТАСС/AP
Низкая смертность в Германии от коронавируса может быть связана с низким уровнем заражений среди пожилых людей, сообщил РБК профессор университетского медицинского комплекса "Шарите" и Гарвардского университета Тобиас Курт.
По его словам, дело в особенностях общественного устройства и культуры ФРГ. Эксперт отметил, что в Германии, в отличие от южноевропейских стран, реже встречаются случаи, когда несколько поколений в одной семье живут вместе.
В Южной Европе люди пожилого возраста более интегрированы и часто проживают в доме с другими членами семьи. По этой причине, если хотя бы один член семьи заражается, то риск передачи вируса другим возрастает.
Второй фактор – это то, что ФРГ подошла к пандемии в состоянии повышенной готовности. По утверждению Курта, система здравоохранения и так была хорошо подготовлена, но ее укрепили еще сильнее.
Согласно последним данным, в мире зарегистрировано свыше 10,7 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, более 517 тысяч человек скончались.
В Германии зафиксировано 108 смертей от COVID-19 в пересчете на миллионное населения – это один из самых низких показателей в Европе в мире. Всего в ФРГ выявлено 196 096 случаев заражения, скончались 9 010 пациентов с коронавирусом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: