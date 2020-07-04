Эпидемиолог объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии

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Низкая смертность в Германии от коронавируса может быть связана с низким уровнем заражений среди пожилых людей, сообщил РБК профессор университетского медицинского комплекса "Шарите" и Гарвардского университета Тобиас Курт.

По его словам, дело в особенностях общественного устройства и культуры ФРГ. Эксперт отметил, что в Германии, в отличие от южноевропейских стран, реже встречаются случаи, когда несколько поколений в одной семье живут вместе.

В Южной Европе люди пожилого возраста более интегрированы и часто проживают в доме с другими членами семьи. По этой причине, если хотя бы один член семьи заражается, то риск передачи вируса другим возрастает.

Второй фактор – это то, что ФРГ подошла к пандемии в состоянии повышенной готовности. По утверждению Курта, система здравоохранения и так была хорошо подготовлена, но ее укрепили еще сильнее.

Согласно последним данным, в мире зарегистрировано свыше 10,7 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, более 517 тысяч человек скончались.

В Германии зафиксировано 108 смертей от COVID-19 в пересчете на миллионное населения – это один из самых низких показателей в Европе в мире. Всего в ФРГ выявлено 196 096 случаев заражения, скончались 9 010 пациентов с коронавирусом.