Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:33

В мире

В Польше недалеко от военной части нашли обломки аэростата с надписями на кириллице – СМИ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Фрагменты неизвестного воздушного шара с надписями кириллицей обнаружили в Польше. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Обломки были найдены утром 3 июня в кукурузном поле, находящимся в четырех километрах от города Бяла-Писка. При этом в десяти километрах от места обнаружения фрагментов находится военный полигон и воинская часть.

Объект мог быть и метеорологическим шаром, однако на данный момент неизвестно его точное происхождение.

"Нельзя исключать, что это шпионский шар с востока", – указано в сообщении.

Радиостанция, ссылаясь на слова человека, нашедшего фрагменты, сообщает, что среди обломков был ящик из пенопласта и антенна. На самом же воздушном шаре были надписи на кириллице.

Находку забрала полиция Польши, сейчас ее изучают военные.

Ранее сообщалось, что воздушный шар с закрепленной электроникой упал в Ленинградской области. В результате осмотра предмета стало известно, что упавший шар представляет собой метеозонд.

Читайте также

за рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика