В Баварии планируют отменить ограничения для привитых от COVID-19 и переболевших

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Фото: AP Photo/Matthias Schrader
С 6 мая власти Баварии планируют отменить карантинные ограничения для привитых от коронавируса и тех, кто выздоровел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу германского региона Маркуса Зедер.
По его словам, привитые и переболевшие смогут встречаться с родственниками и знакомыми, им нет необходимости соблюдать комендантский час и предоставлять результаты теста на COVID-19 при посещении заведений и магазинов.
В то же время общий комендантский час с 22:00 до 05:00 остается в силе. Помимо этого, перед праздником Троицы с 21 мая в городе вновь откроются отели и кемпинги.
"Ясно, что везде, где число заразившихся будет превышать 100, будет действовать режим ограничений", – уточнил Зедер.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что третья волна пандемии коронавируса в стране оказалась самой жесткой, в стране продолжает расти количество зараженных.
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