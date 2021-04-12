Меркель назвала третью волну COVID-19 в Германии самой жесткой

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Третья волна пандемии коронавируса в Германии оказалась самой жесткой, в стране продолжает расти количество зараженных, заявила канцлер Ангела Меркель. Об этом сообщает РИА Новости.

"Конечно, сейчас уровень зараженности слишком высок, растет количество занятых мест в палатах интенсивной терапии в больницах, и мы должны сказать, что эта третья волна для нас стала наиболее жесткой", – сказала Меркель.

По словам канцлера, вакцинация населения является главным средством борьбы с инфекцией, а проведение ковид-тестов помогает взять вектор на нормализацию обстановки.

Также Меркель отметила непростую ситуацию в экономике Германии на фоне пандемии.

"Немецкая промышленность, можно сказать, разделилась: индустрия в этот кризис ведет себя очень уверенно, сектор услуг сильно страдает из-за ограничений. Дальнейшее экономическое развитие зависит от того, как скоро мы сможем взять распространение пандемии под контроль", – отметила Меркель.

Ранее стало известно, что Германия готовится начать переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Берлин планирует узнать, какое количество препарата Москва сможет предоставить и в какие сроки.