Бывшего наследного принца Иордании поместили под домашний арест

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Сводный брат короля Иордании, бывший наследный принц Хамза ибн Аль-Хусейн был помещен под домашний арест. Об этом пишет РИА Новости.

Принц заявил, что не имеет возможности выйти на связь. Кроме того, он был лишен своей охраны.

"Мне запрещено покидать дом и выходить на улицу, общаться с людьми и использовать интернет из-за наличия критики действий правительства или короля на встречах, на которых я присутствовал, или в (сообщениях. – Прим. ред.) в социальных сетях об этих встречах", – сказал Аль-Хусейн.

Он отметил, что сейчас находится дома с женой и детьми. Принц пояснил, что его не обвиняли в критике властей. При этом ему было вынесено предупреждение.

"Я не являюсь участником заговора, или вредоносной организации, или поддерживаемой из-за рубежа группы, как обычно здесь клеймят тех, кто высказывается против властей", – сказал Аль-Хусейн.

Он добавил, что вместе с ним были задержаны несколько его знакомых. При этом их имена принц не назвал.

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