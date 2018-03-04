Трампа раскритиковали в конгрессе за слова о "пожизненном правлении"

04 марта 2018, 14:14
Фото: ТАСС/Douliery Olivier/ABACA
Член палаты представителей Конгресса США Ро Ханна раскритиковал Дональда Трампа за то, что он назвал "потрясающей" инициативу китайских властей снять ограничения на срок пребывания главы государства на посту, передает РИА Новости.
По его словам, шутил американский лидер или нет, но говорить о пожизненном правлении – самая антиамериканская вещь, которую мог допустить президент. "Джордж Вашингтон в гробу бы перевернулся", — отметил конгрессмен.
Ранее Центральный комитет Коммунистической партии Китая обнародовал проект предлагаемых поправок, одна из которых — снятие временных ограничений для пребывания на своем посту председателя КНР. Сегодня лидер страны может находиться на посту не более двух пятилетних сроков подряд.
Трамп восхитился инициативой, назвал ее "потрясающей" и предположил "попробовать" нечто подобное и в США. СМИ сообщают, что на этой встрече много веселились и смеялись, поэтому заявление Трампа восприняли как простую шутку.
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