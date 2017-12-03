США: КНДР представляет серьезную опасность для России и Китая

3 декабря, 22:07
Фото: ТАСС/Zuma/Kepy
КНДР, обладающая ядерным оружием, представляет серьезную опасность для России и Китая. Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.
"Существует реальная серьезная опасность для Китая, России, всех стран, которая исходит от Северной Кореи, обладающей ядерным оружием", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
При этом Макмастер отметил, что также "имеется потенциальная опасность того, что Япония, Южная Корея, другие страны, начнут вооружаться, возможно, даже ядерным оружием" в свете угрозы, исходящей от КНДР.
Ранее сообщалось, что КНДР готова сесть за стол переговоров, если ее признают ядерной державой. Об этом рассказал член побывавшей в Северной Корее делегации Госдумы Виталий Пашин. Он отметил, что встречи с депутатами прошли на высоком уровне, парламентариев принял председатель Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам.
29 ноября Пхеньян осуществил первый с 15 сентября ракетный запуск. По информации северокорейского новостного агентства ЦТАК, ракета нового типа "Хвасон-15" за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 километров и преодолела дистанцию в 950 километров.
Пуск ракеты КНДР вызвал озабоченность в министерстве иностранных дел России. Представители ведомства отметили необходимость проявить сдержанность при постоянной военной активности США и их союзников в регионе вокруг Корейского полуострова.
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