Британский бизнесмен поставил рекордную сумму на победу Трампа на выборах

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Бизнесмен из Великобритании поставил 5 миллионов долларов на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом сообщает газета Sun.

Для того чтобы сделать ставку, предприниматель воспользовался услугами частных букмекеров на острове Кюрасао в Карибском море. Перед этим он проконсультировался с экспертами.

Если действующий президент победит, то британец может получить почти 15 миллионов долларов.

Выборы начались в США во вторник, 3 ноября. Граждане страны могут проголосовать за кандидата от республиканцев Дональда Трампа или за представителя демократов Джозефа Байдена.

Байден уже победил на первом участке для голосования в городе Диксвилл-Нотч, штате Нью-Гэмпшир. За него проголосовали все пятеро зарегистрированных избирателей.

