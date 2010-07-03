Американцы, живущие в Москве, рассказали о своем участии в выборах президента

3 ноября в США проходят 59-е выборы президента страны. На пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Американцы, проживающие в России, рассказали Москве 24, пойдут ли они на выборы и за кого будут голосовать.
Луис Маринелли (Louis Marinelli), живет в России 7 лет
"Я голосую за Трампа. Я уверен в его победе, но если выиграет его оппонент, это значит, что выборы были проведены нечестно. Я проголосовал, скачав мой избирательный бюллетень, заполнил его в электронном виде и отправил по электронной почте", – рассказал Луис в диалоге с Москвой 24.
Луис Маринелли сообщил, что согласен с изречением Трампа о том, что он "сделал больше за 47 месяцев (на посту президента. – Прим. ред.), чем Байден сделал за 47 лет политической карьеры". Луис отметил, что выступающие за Байдена в интернете и соцсетях не могут назвать ни одного его достижения. "Предполагаю, что его так называемые сторонники поддерживают не персонально его, а просто любого человека, чье имя не Дональд Трамп", – подчеркнул Луис.
Что касается заслуг нынешнего президента, Луис обратил внимание на "Закон о первом шаге", который смягчает наказания за целый ряд ненасильственных преступлений и сокращает число заключенных в федеральных тюрьмах. Кроме того, гражданин США отметил закон об изменении федерального налогообложения, подписанный Трампом, а также достижение рекордных максимумов на биржевом рынке (до пандемии), быстрый рост количества рабочих мест в обрабатывающей промышленности и преобразования в системе здравоохранения (например, отмена обязательного приобретения медицинской страховки).
Эдриэнн Эберт (Adrienne Ebert), учитель английского
Эдриэнн рассказала Москве 24, что за время ее жизни за рубежом президентские выборы проходили уже дважды и ни на одних она не голосовала. Находясь в США, несколько раз Эдриэнн участвовала в выборах на местном уровне.
Американка сообщила, что не будет следить за подсчетом голосов, а когда завтра услышит, кто победил, скажет: "О, круто, хорошо для них". По ее мнению, на ее жизнь не повлияет тот факт, кто станет президентом.
При этом учитель английского даже не регистрировалась для голосования. Она напомнила, что выборы президента в США основываются не на общем числе голосов в стране, а по победам в каждом штате. И если бы Эдриэнн голосовала, то регистрировалась по адресу отца, проживающего в Техасе, а это определенно "красный" (республиканский) штат. "Поэтому мой голос демократа был бы каплей в море и реально ничего бы не поменял", – сообщила Эдриэнн.
Майкл (Michael), живет в Москве
Американец Майкл проголосовал с помощью бюллетеня для заочного голосования. "Поскольку я не из колеблющегося штата (я из штата Нью-Йорк), мой голос мало что значит. На праймериз (выбор партийных кандидатов на уровне штата для участия в основных выборах президента. – Прим. ред.) я выбирал Берни Сандерса, но на этих выборах голосовал за Байдена", – рассказал Майкл. По мнению мужчины, если Байден станет президентом, у США появится небольшой шанс сделать систему здравоохранения более доступной.
По мнению Майкла, вряд ли победителя объявят уже завтра, скорее всего, люди будут следить за выборами по телевидению в течение нескольких дней, если не недель. "Независимо от того, кто победит, для страны лучше, если будет явный победитель, а не хаотичный спор", – заключил Майкл.
Уже стали известны результаты голосования на первом участке для голосования в городе Диксвилл-Нотч, штате Нью-Гэмпшир. Там победил кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден. Пять человек, зарегистрированных на участке в качестве избирателей, проголосовали за Байдена, ни один не поддержал действующего президента Дональда Трампа.
После начала выборов в США там уже заговорили о фальсификации. Часть избирателей голосовала по почте, и сторонники Трампа убеждены, что это приведет к массовым ошибкам. Демократы, напротив, считают, что если ограничить удаленное голосование, то будет нарушено избирательное право.
Москва 24 рассказала, как проходят выборы в США
Наталья Лоскутникова, Наталья Корчмарек