Американцы, живущие в Москве, рассказали о своем участии в выборах президента

3 ноября в США проходят 59-е выборы президента страны. На пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Американцы, проживающие в России, рассказали Москве 24, пойдут ли они на выборы и за кого будут голосовать.

Действующий президент США Дональд Трамп. Фото: AP/Evan Vucci

Луис Маринелли (Louis Marinelli), живет в России 7 лет

"Я голосую за Трампа. Я уверен в его победе, но если выиграет его оппонент, это значит, что выборы были проведены нечестно. Я проголосовал, скачав мой избирательный бюллетень, заполнил его в электронном виде и отправил по электронной почте", – рассказал Луис в диалоге с Москвой 24.

Луис Маринелли сообщил, что согласен с изречением Трампа о том, что он "сделал больше за 47 месяцев (на посту президента. – Прим. ред.), чем Байден сделал за 47 лет политической карьеры". Луис отметил, что выступающие за Байдена в интернете и соцсетях не могут назвать ни одного его достижения. "Предполагаю, что его так называемые сторонники поддерживают не персонально его, а просто любого человека, чье имя не Дональд Трамп", – подчеркнул Луис.





Луис Маринелли Я голосую за Трампа, потому что он единственный кандидат, который дает шанс улучшить отношения между Россией и Америкой, а Джо Байден живет в режиме холодной войны.

Что касается заслуг нынешнего президента, Луис обратил внимание на "Закон о первом шаге", который смягчает наказания за целый ряд ненасильственных преступлений и сокращает число заключенных в федеральных тюрьмах. Кроме того, гражданин США отметил закон об изменении федерального налогообложения, подписанный Трампом, а также достижение рекордных максимумов на биржевом рынке (до пандемии), быстрый рост количества рабочих мест в обрабатывающей промышленности и преобразования в системе здравоохранения (например, отмена обязательного приобретения медицинской страховки).

Кандидат от демократов Джо Байден. Фото: AP/Andrew Harnik)

Эдриэнн Эберт (Adrienne Ebert), учитель английского

Эдриэнн рассказала Москве 24, что за время ее жизни за рубежом президентские выборы проходили уже дважды и ни на одних она не голосовала. Находясь в США, несколько раз Эдриэнн участвовала в выборах на местном уровне.





Эдриэнн Эберт Я не голосую, потому что не хочу прилагать усилия и не верю, что мой голос реально что-то изменит.

Американка сообщила, что не будет следить за подсчетом голосов, а когда завтра услышит, кто победил, скажет: "О, круто, хорошо для них". По ее мнению, на ее жизнь не повлияет тот факт, кто станет президентом.





Эдриэнн Эберт Однако если бы я голосовала, то, конечно, выбрала бы Байдена. Потому что я поддерживаю возможность абортов и социальную политику для бедных и выступаю категорически против евангельских христианских ценностей и всего остального, во что должен верить правильный сторонник левых взглядов.

При этом учитель английского даже не регистрировалась для голосования. Она напомнила, что выборы президента в США основываются не на общем числе голосов в стране, а по победам в каждом штате. И если бы Эдриэнн голосовала, то регистрировалась по адресу отца, проживающего в Техасе, а это определенно "красный" (республиканский) штат. "Поэтому мой голос демократа был бы каплей в море и реально ничего бы не поменял", – сообщила Эдриэнн.

Майкл (Michael), живет в Москве

Американец Майкл проголосовал с помощью бюллетеня для заочного голосования. "Поскольку я не из колеблющегося штата (я из штата Нью-Йорк), мой голос мало что значит. На праймериз (выбор партийных кандидатов на уровне штата для участия в основных выборах президента. – Прим. ред.) я выбирал Берни Сандерса, но на этих выборах голосовал за Байдена", – рассказал Майкл. По мнению мужчины, если Байден станет президентом, у США появится небольшой шанс сделать систему здравоохранения более доступной.





Майкл Если честно, мне не нравится ни один из кандидатов, было трудно решить, кто из них хуже. Я думаю, что Байден – кандидат на приманку для Камалы Харрис, которая может прийти ему на смену еще до завершения его первого срока.

По мнению Майкла, вряд ли победителя объявят уже завтра, скорее всего, люди будут следить за выборами по телевидению в течение нескольких дней, если не недель. "Независимо от того, кто победит, для страны лучше, если будет явный победитель, а не хаотичный спор", – заключил Майкл.

Уже стали известны результаты голосования на первом участке для голосования в городе Диксвилл-Нотч, штате Нью-Гэмпшир. Там победил кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден. Пять человек, зарегистрированных на участке в качестве избирателей, проголосовали за Байдена, ни один не поддержал действующего президента Дональда Трампа.

После начала выборов в США там уже заговорили о фальсификации. Часть избирателей голосовала по почте, и сторонники Трампа убеждены, что это приведет к массовым ошибкам. Демократы, напротив, считают, что если ограничить удаленное голосование, то будет нарушено избирательное право.

Москва 24 рассказала, как проходят выборы в США

Наталья Лоскутникова, Наталья Корчмарек