Бывшая девушка Илона Маска подала в суд для установления родительских прав – СМИ

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Бывшая девушка американского предпринимателя Илона Маска Клэр Буше (Граймс) подала на миллиардера и нынешнего владельца соцсети X в суд для установления родительских прав на трех детей. Она подала "ходатайство об установлении родительских отношений" 29 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на протоколы суда и издание San Francisco Standard.

Граймс требует, чтобы суд определил законных родителей детей. По словам юриста, такие ходатайства обычно подают, если нужно определить законного опекуна или назначить алименты. Однако информации о таких исках от Граймс пока не поступало.

Маск был в браке с канадской певицей Клэр Буше с 2018 года. Через пару лет у семейной пары появился мальчик, получивший имя Икс Эш Эй Твелв Маск, а уже после разрыва отношений у Илона и Граймс появилась дочка, которую выносила суррогатная мать – Экза Дарк Сайдириэль. Позднее СМИ писали еще об одном тайном ребенке по имени Техно Механиус.

До этого он был женат еще дважды. В первом браке у него родились шесть детей, один из которых умер в возрасте 10 недель. А в 2022 году СМИ сообщали, что у Маска и директора по операциям основанной им компании Neuralink Шивон Зилис в 2021 году якобы тайно родились близнецы.

Между тем основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вновь занял первую строчку среди 400 богатейших граждан США. Состояние предпринимателя оценивается в 251 миллиард долларов, что примерно совпадает с показателем прошлого, 2022 года. Следом за ним идут основатель корпорации Amazon Джефф Безос, один из создателей Oracle Ларри Эллисон, глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и один из основателей корпорации Google Ларри Пейдж.

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