Желтый уровень опасности объявили в Китае из-за тайфуна "Коину"

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Китайские власти объявили желтый уровень опасности из-за приближения тайфуна "Коину". Об этом пишет South China Morning Post.

По данным метеорологов Гонконгской обсерватории, "Коину" приблизится к восточному берегу Гуандуна, затем он может продвинуться на запад вдоль береговой линии Гуандуна и через прилегающие к нему акватории. Затем тайфун постепенно ослабнет под влиянием северо-восточных муссонов.

Добавляется, что "Коину" будет двигаться со скоростью от 10–15 километров в час и затронет южную и восточную части Китая. Кроме того, власти Гонконга могут объявить о наименьшем, синем уровне опасности вечером 4 октября, потому что к моменту приближения к Гонконгу тайфун станет намного слабее.

Между тем синоптики сообщили об аномально высокой температуре воздуха в ближайшие дни и возможных из-за тайфуна штормах. По прогнозам, власти Китая выпустят предупреждение об очень жаркой погоде 3 октября. Столбики термометров в некоторых провинциях на юге Китая могут подняться до 33 градусов 3 октября и до 35 градусов – на неделе.

В сентябре на Китай также обрушился тайфун "Саола", скорость ветра достигала 140–160 километров в час. Синоптики полагали, что тайфун может оказаться одним из пяти самых сильных, обрушившихся на провинцию Гуандун с 1949 года, но он оказался слабее прогнозов.

Тогда высший уровень опасности объявили в Гонконге, до этого его использовали в 2018 году. Десятки миллионов жителей Южного Китая укрылись в убежищах. Власти эвакуировали свыше 780 тысяч человек из опасных зон.

В августе 2020 года почти полмиллиона человек были эвакуированы в Китае из-за тайфуна "Хагупит". В ослабленном виде отзвуки тайфуна добрались до российского Приморья, в результате чего на регион обрушились тропические ливни.

В 2019 году из-за тайфуна "Лекима" в Китае погибли минимум 43 человека. Отмечалось, что стихия уничтожила 175 тысяч гектаров сельхозугодий, были разрушены более 600 зданий. Власти эвакуировали свыше 180 тысяч человек.

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