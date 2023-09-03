Израиль построит стену на восточной границе с Иорданией – Нетаньяху

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Израиль построит стену на восточной границе с Иорданией. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Нетаньяху, стена на границе с Иорданией защитит Израиль от наплыва беженцев из Африки.

"Африка удвоит свое население в ближайшие 20 лет. Израиль – благодаря проводимой мной экономической политике – стал одной из самых богатых стран в мире. К сожалению, в Африке голод и отсутствие экономического прогресса могут привести к новой волне проникновения", – заявил израильский премьер-министр.

Как отмечает Нетаньяху, восточный забор станет гарантией суверенности Израиля как еврейского и демократического государства. Премьер-министр также подчеркнул, что в результате постройки заграждений на границе с Египтом его правительству удалось предотвратить проникновение по меньшей мере одного миллиона нелегальных мигрантов на территорию Израиля, но проблема мигрантов все еще не решена.

Израильский премьер также напомнил, что Израиль не принял предложение ООН, согласно которому стране пришлось бы предоставить гражданство 16 тысячам нелегалов. Тем самым страна создала прецедент для миллионов африканцев, которые пытаются проникнуть в Израиль.

Ранее разведывательные службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обвинили израильскую службу внешней разведки "Моссад" в подготовке диверсии на объектах оборонного комплекса Исламской Республики. Отмечается, что члены преступной группировки планировали сорвать запуск ракет при помощи поставки дефектных и некачественных деталей. Из-за этого ракеты должны были взрываться при запуске.