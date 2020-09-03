Американская газета назвала Киев российским

11:51
Фото: ТАСС/Aleksandr Gusev/Pacific Press via ZUMA Wire
Американская газета New York Post в одном из материалов на сайте причислила украинский Киев к России. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
В заметке таблоида рассказывалось об инциденте, который произошел 31 августа в аэропорту Киева. Его участницей стала пассажирка, летевшая рейсом из Турции с двумя детьми.
После того как авиалайнер приземлился в аэропорту, женщина открыла аварийный люк и вышла на крыло самолета. Такой поступок она оправдала тем, что ей стало очень жарко. В газете, описывая случай, сообщили, что пассажирке не терпелось сойти с рейса в России.
При этом американское издание написало "Kiev", в то время как украинская столица в международном сообществе звучит как "Kyiv".
Ранее сообщалось, что пилот американской авиакомпании American Airlines заявил диспетчеру о пролетевшем мимо самолета мужчине. Инцидент произошел во время захода лайнера на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. Мимо лайнера промчался человек с реактивным ранцем.
Пассажир, назвавшийся сыном президента, требовал развернуть самолет
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