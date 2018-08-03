США ввели санкции против российского банка

3 августа, 19:00
Фото: depositphotos/eabff
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против российского банка "Агросоюз". Об этом передает РИА Новости.
Минфин заявил, что ограничительные меры были введены в рамках санкций против КНДР. По словам ведомства "Агросоюз" заключал сделки от имени лица, которое находится под санкциями в отношении Пхеньяна.
Помимо этого, в санкционный список по КНДР попал гражданин Северной Кореи Вон Чон, который по некоторым данным проживает в Москве. Одновременно под санкции попали китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейская компания Korea Ungum Corporation.
США ввели санкции против КНДР в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи. В Вашингтоне заявляли, что продолжат вводить санкции в отношении КНДР, любых стран и компаний, которые взаимодействуют с ней.
Во время переговоров в Сингапуре 12 июня в Сингапуре Ким Чен Ын заявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова. США в свою очередь пообещать предоставить КНДР гарантии безопасности.
Позднее разведка США снова заподозрила КНДР в конструировании двух новых жидкостных межконтинентальных баллистических ракетах, которые изготавливаются на производственном комплексе близ Пхеньяна.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: