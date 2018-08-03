США ввели санкции против российского банка

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Соединенные Штаты Америки ввели санкции против российского банка "Агросоюз". Об этом передает РИА Новости.

Минфин заявил, что ограничительные меры были введены в рамках санкций против КНДР. По словам ведомства "Агросоюз" заключал сделки от имени лица, которое находится под санкциями в отношении Пхеньяна.

Помимо этого, в санкционный список по КНДР попал гражданин Северной Кореи Вон Чон, который по некоторым данным проживает в Москве. Одновременно под санкции попали китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейская компания Korea Ungum Corporation.

США ввели санкции против КНДР в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи. В Вашингтоне заявляли, что продолжат вводить санкции в отношении КНДР, любых стран и компаний, которые взаимодействуют с ней.

Во время переговоров в Сингапуре 12 июня в Сингапуре Ким Чен Ын заявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова. США в свою очередь пообещать предоставить КНДР гарантии безопасности.

Позднее разведка США снова заподозрила КНДР в конструировании двух новых жидкостных межконтинентальных баллистических ракетах, которые изготавливаются на производственном комплексе близ Пхеньяна.