США заподозрили КНДР в создании новых ракет

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Разведслужбы США заподозрили КНДР в конструировании новых ракет, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском разведсообществе.

Речь может идти о двух новых жидкостных межконтинентальных баллистических ракетах, которые изготавливаются на производственном комплексе неподалеку от Пхеньяна.

Соответствующие выводы разведка сделала в последние несколько недель, в том числе, опираясь на спутниковые снимки.

Газета обращает внимание, что работа по разработке и конструированию современного оружия в стране продолжается несмотря на недавние договоренности Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

12 июня в Сингапуре Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова. США со своей стороны обязались предоставить КНДР гарантии безопасности.