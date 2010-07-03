Толстовку принцессы Дианы выставили на аукцион

Бостонский аукционный дом выставил на торги толстовку принцессы Дианы, сообщают "Дни.ру".

По словам личного тренера принцессы Дженни Риветт, именно в этой кофте принцесса Диана занималась спортом. На толстовке изображен логотип авиакомпании Virgin и надпись Fly Atlantic.

Ожидается, что торги начнутся с пяти тысяч долларов. Как говорится в описании, Диана получила толстовку в подарок от владельца Virgin Ричарда Бренсона.

Ранее на аукционы уже выставлялись личные вещи принцессы Дианы. Например, знаменитое бархатное платье, в котором Диана танцевала в Белом доме с актером Джоном Траволтой, было продано за почти 1,5 миллиона долларов. Лот приобрел британский коллекционер для подарка жене. Свои наряды принцесса также продавала на аукционе в Нью-Йорке вскоре после развода с принцем Чарльзом.

Диана, принцесса Уэльская, урожденная Диана Фрэнсис Спенсер с 1981 по 1996 год являлась первой женой принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола. Диана погибла 31 августа 1997 года в возрасте 36 лет в ДТП в Париже.

