Индию могут переименовать в Бхарат

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Индийский Верховный суд рассмотрит обращение граждан, предлагающих переименовать страну в Бхарат или Хиндустан. Как сообщает "Экспресс газета", процедура пока только перенесена.

Инициатор обращения объяснил его тем, что слово "Индия" в самом государстве считается иностранным. В этом смысле переименование страны поспособствует процедуре самоидентификации страны.

"Замена названия Индия на Бхарат оправдала бы тяжелую борьбу за свободу, которую вели наши предки", – указано в петиции.

"Бхарат" – это производное от имени царя Бхараты, древнего правителя страны. "Хиндустан" рассматривается как дополнительный вариант.

