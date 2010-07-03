На Украине созвали силовиков из-за ролика на YouTube

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Власти Украины проведут совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube, в котором рассказывается о возможной оккупации Румынией западных украинских территорий.

"Даже травоядные могут стать хищниками, если мы не будем защищать свое государство", – написал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в социальной сети Facebook.

Прокурор заявил, что намерен дать главам военных ведомств указы по уголовному производству.

Речь идет о записи под названием Romanian – Ukrainian War 2022 (Romania vs Ukraine ). Утверждается, что к 2022 году Румыния и Молдавия могут образовать союзное государство, которое захватит часть Черновицкой и Одесской областей. В ролике также высказываются опасения, что Киев в скором времени признает самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Видео об "украино-румынской" войне собрало 197 тысяч просмотров, пишет сайт "Аргументы и факты". При этом автор публикации утверждает, что видео является прологом к его электронной книге.

"Все это больше напоминает, с одной стороны, очень удачную рекламу, с другой стороны, попытки отчитаться по поводу, который не требует ни усилий, ни труда, а просто реакции", – прокомментировал совещание в беседе с RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Осенью 2018 года Генштаб Украины передал Вашингтону список желаемого вооружения. Киев запросил средства воздушной разведки, противотанковых систем и системы РЭБ.

