На Украине созвали силовиков из-за ролика на YouTube

Власти Украины проведут совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube, в котором рассказывается о возможной оккупации Румынией западных украинских территорий.
"Даже травоядные могут стать хищниками, если мы не будем защищать свое государство", – написал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в социальной сети Facebook.
Прокурор заявил, что намерен дать главам военных ведомств указы по уголовному производству.
Речь идет о записи под названием Romanian – Ukrainian War 2022 (Romania vs Ukraine ). Утверждается, что к 2022 году Румыния и Молдавия могут образовать союзное государство, которое захватит часть Черновицкой и Одесской областей. В ролике также высказываются опасения, что Киев в скором времени признает самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Видео об "украино-румынской" войне собрало 197 тысяч просмотров, пишет сайт "Аргументы и факты". При этом автор публикации утверждает, что видео является прологом к его электронной книге.
"Все это больше напоминает, с одной стороны, очень удачную рекламу, с другой стороны, попытки отчитаться по поводу, который не требует ни усилий, ни труда, а просто реакции", – прокомментировал совещание в беседе с RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Осенью 2018 года Генштаб Украины передал Вашингтону список желаемого вооружения. Киев запросил средства воздушной разведки, противотанковых систем и системы РЭБ.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.