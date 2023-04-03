Экономика Германии будет рушиться, пока страна не покинет конфликт на Украине – СМИ

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Власти ФРГ совершили серьезную ошибку, присоединившись к санкциям против России и фактически втянув страну в конфликт на Украине. Об этом сообщает издание Hamshahri.

Автор статьи отмечает, что, введя антироссийские санкции, немецкие власти обрекли страну на падение уровня жизни. В связи с этим в Германии начались крупные забастовки, приостановившие развитие экономики.

Таким образом, по мнению автора материала, ситуация в Германии не улучшится, пока страна не изменит свой внешнеполитический курс и не выйдет из конфликта на Украине.

Кроме того, согласно данным издания, в данный момент в ФРГ наблюдается резкий рост цен на энергоносители и большая инфляция. Это связано с тем, что еще до начала проведения Россией спецоперации на Украине Германия сильно зависела от поставок российского газа.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не исключил, что конфликт на Украине может продлиться от двух до четырех лет.

Он добавил, что подобный сценарий станет серьезным вызовом для Германии и ее союзников. Вместе с тем Шольц заявил, что власти ФРГ будут делать все, чтобы продолжать поддержку Украины так долго, как это потребуется.

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