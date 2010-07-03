Гуаидо лишили депутатской неприкосновенности

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Верховный суд лишил депутатской неприкосновенности лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо, сообщает ТАСС. В связи с этим Конституционная ассамблея страны разрешила продолжить уголовное расследование против него.

1 апреля суд попросил лишить Гуаидо парламентского иммунитета из-за нарушения судебного запрета. В январе ему запретили выезжать из страны в связи с начатым в его отношении предварительным расследованием. Несмотря на это, 22 февраля Гуаидо прибыл в приграничный колумбийский город Кукута. В течение недели политик посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор, а затем вернулся в Венесуэлу.

Ранее ему запретили в течение 15 лет занимать государственные должности. Такое постановление вынесло правительство страны. Поводом для таких мер стали нарушения в финансовых отчетах Гуаидо. В частности, лидер оппозиции необоснованно получал средства от международных и венесуэльских организаций.

По данным правительства Венесуэлы, Гуаидо с 2015 года совершил более 90 поездок за границу, потратив на них более 90 тысяч долларов. Во многих из этих поездок он использовал частный самолет, а также останавливался в "люксовых отелях". Также Гуаидо оштрафовали, однако сумма штрафа не уточняется.

В январе Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером страны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает действия оппозиции незаконными.