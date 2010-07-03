Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

28 марта, 22:00

Гуаидо запретили в течение 15 лет занимать госдолжности в Венесуэле

политика за рубежом

28 марта, 22:00

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/EPA/Rayner Pen

Лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуаидо запретили в течение 15 лет занимать государственные должности. Такое постановление вынесло правительство страны, сообщает "Интерфакс".

Поводом для таких мер стали нарушения в финансовых отчетах Гуаидо. В частности, лидер оппозиции необоснованно получал средства от международных и венесуэльских организаций.

По данным правительства Венесуэлы, Гуаидо с 2015 года совершил более 90 поездок за границу, потратив на них более 90 тысяч долларов.

Во многих из этих поездок он использовал частный самолет, а также останавливался в "люксовых отелях". Также Гуаидо оштрафовали, однако сумма штрафа не уточняется.

Ранее Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером страны.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает действия оппозиции незаконными.

Накануне Дональд Трамп потребовал отозвать российских военнослужащих из Венесуэлы. Такое заявление президент США сделал в Овальном кабинете в Белом доме.

политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика