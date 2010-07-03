Гуаидо запретили в течение 15 лет занимать госдолжности в Венесуэле

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Лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуаидо запретили в течение 15 лет занимать государственные должности. Такое постановление вынесло правительство страны, сообщает "Интерфакс".

Поводом для таких мер стали нарушения в финансовых отчетах Гуаидо. В частности, лидер оппозиции необоснованно получал средства от международных и венесуэльских организаций.

По данным правительства Венесуэлы, Гуаидо с 2015 года совершил более 90 поездок за границу, потратив на них более 90 тысяч долларов.

Во многих из этих поездок он использовал частный самолет, а также останавливался в "люксовых отелях". Также Гуаидо оштрафовали, однако сумма штрафа не уточняется.

Ранее Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером страны.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает действия оппозиции незаконными.

Накануне Дональд Трамп потребовал отозвать российских военнослужащих из Венесуэлы. Такое заявление президент США сделал в Овальном кабинете в Белом доме.