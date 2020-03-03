ЕС поможет Греции с проблемой мигрантов на границе

Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN

ЕС направляет дополнительные силы для охраны границы Греции, сообщает РИА Новости.

Меры по усилению устойчивости греческих границ связаны с критической ситуацией вследствие притока мигрантов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не стал препятствовать сирийцам в пересечении территории страны.

В связи с этим новый поток мигрантов, образовавшийся после очередной эскалации боевых действий в Сирии, хлынул в сторону турецко-греческой границы. Греция же закрыла свою территорию и не пускает сирийцев дальше.

В связи с этим Еврокомиссия планирует выделить 700 миллионов евро для борьбы с потоками сирийских беженцев. Субсидия в 200 миллионов будет отправлена в Грецию незамедлительно.

Кроме того, ЕС ожидает от Турции мер по пресечению потока мигрантов. В связи с нынешней политикой Эрдогана в Европейском совете считают, что Анкара не выполняет свою часть обязательств.

События на границе с Турцией вызвало внутри Греции весьма радикальную реакцию. Так, местные жители сожгли центр по приему мигрантов.

Поток сирийских беженцев непосредственно связан с ситуацией в Идлибе. Эта проблема стала главной темой недавнего разговора между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Также для разрешения противоречий в российско-турецких отношениях в связи с боевыми действиями в Сирии в Москву 5 марта приедет Эрдоган.