Около 100 человек устроили драку в ресторане в Швеции

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В шведском Гетеборге утром в воскресенье, 3 марта, в одном из ресторанов подрались около ста человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Задержаны пятеро зачинщиков конфликта. Известно, что в драке легкие травмы получили охранники ресторана. Причины инцидента пока не сообщаются.

Это вторая массовая драка в Швеции за последние дни. Подобный инцидент произошел накануне в пригороде города Нючепинг. По предварительной информации, в конфликте участвовали 90 человек из двух конкурирующих группировок. По меньшей мере два человека госпитализированы.