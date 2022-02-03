Федеральный совет Австрии одобрил закон об обязательной вакцинации от COVID-19

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Федеральный совет Австрии проголосовал за принятие закона о введении обязательной вакцинации от коронавируса в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Голосование состоялось в четверг, 3 февраля. Законопроект поддержали 47 депутатов, "против" – 12 парламентариев (при 59 участниках голосования).

В последующие дни закон должен быть подписан президентом республики. Он вступит в силу после публикации в реестре федеральных законов.

В январе Национальный совет Австрии большинством голосов принял закон об обязательной вакцинации от коронавируса всех жителей страны начиная с февраля 2022 года. Эта мера коснется граждан старше 18 лет.