Сирийская ПВО отразила удар Израиля – СМИ

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Сирийская ПВО отразила израильские ракеты "земля–земля".

Ночью израильские военные выпустили их по позициям в пригороде Дамаска. В Сирии отразили ракеты и уничтожили две цели, сообщил государственный телеканал Al Ikhbariya.

В пресс-службе Армии обороны Израиля новость не комментировали. В государстве подчеркнули, что не поддерживают ни одну сторону сирийского конфликта и не занимаются его урегулированием.

Ранее сообщалось, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам запрещенного в России "Исламского государства"в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Всего ВКС РФ уничтожили более 1320 объектов международных террористических группировок.