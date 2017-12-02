Сирийская ПВО отразила удар Израиля – СМИ

2 декабря, 13:22
Фото: ТАСС/Zuma/Ammar Safarjalani
Сирийская ПВО отразила израильские ракеты "земля–земля".
Ночью израильские военные выпустили их по позициям в пригороде Дамаска. В Сирии отразили ракеты и уничтожили две цели, сообщил государственный телеканал Al Ikhbariya.
В пресс-службе Армии обороны Израиля новость не комментировали. В государстве подчеркнули, что не поддерживают ни одну сторону сирийского конфликта и не занимаются его урегулированием.
Ранее сообщалось, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам запрещенного в России "Исламского государства"в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Всего ВКС РФ уничтожили более 1320 объектов международных террористических группировок.
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