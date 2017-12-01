Бомбардировщики Ту-22 нанесли удар по объектам ИГ в Сирии

1 декабря, 20:03
Фото: ТАСС/снимок с видео. Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов "Исламского государства" (организация, запрещенная в России) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Как сообщили в Минобороны, шесть Ту-22М3 вылетели с аэродрома в России. В небе над Сирией их прикрывали истребители Су-30СМ с авиабазы Хмеймим. Целью ударов стали опорные пункты и техника террористов. В военном ведомстве подтвердили успешное поражение всех целей, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили свыше 1320 объектов международных террористических группировок.
Всего российская авиация в Сирии совершила около 530 боевых вылетов за это время. 98 процентов сирийской территории освободили от боевиков запрещенного в РФ "Исламского государства".
Минобороны РФ также спрогнозировало скорую победу над ИГ в Сирии. В ведомстве заявили, что благодаря захвату западного берега Евфрата правительственными войсками Сирии в ближайшее время операцию по уничтожению ИГ можно будет закончить.
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