Подозреваемый в Южной Корее признался в самой громкой серии убийств

21:50
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Подозреваемый в убийстве 14 женщин в Южной Корее с 1986 по 1991 год дал признательные показания в суде, передает агентство Yonhap.
"Настоящий преступник – это я. Я искренне извиняюсь перед господином Еном, который был ошибочно обвинен в убийстве, которое я совершил", – заявил Ли Чун Чжэ, добавив, что никогда не пытался скрыться от следствия.
Подозреваемый сейчас отбывает наказание за изнасилование и убийство жены своего брата в 1994 году. Сообщается, что в отношении Ли Чун Чжэ не будут возбуждать нового уголовного дела из-за истекшего срока давности преступлений.
Преступления в Хвасоне расследовали более двух миллионов сотрудников полиции. За это время были опрошены свыше 21 тысячи подозреваемых. На основе преступлений в Южной Корее был снят фильм "Воспоминания об убийстве".
В июне суд в Подмосковье арестовал мужчину по подозрению в серии убийств и изнасилований. В ходе следственных действий было установлено, что за 10 лет – с 2010 по 2020 год – подозреваемый совершил серию изнасилований и убийств женщин.
Стало известно, что мужчина проникал в домовладения, где в дальнейшем совершал преступления. Он признался в семи убийствах и изнасилованиях.
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