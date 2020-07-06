Тело подозреваемого в серии убийств и изнасилований обнаружили в камере СИЗО

11:32
Фото: телеграм-канал ''112''
В камере следственного изоляторе в Богородском городском округе обнаружили тело 53-летнего жителя Каширы, обвиняемого в совершении убийства женщины. Также он подозревался серии убийств и изнасилований на территории Ступинского и Каширского городских округов. Об этом Агентству "Москва" сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.
"По предварительным данным эксперта, смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии", – сказала Врадий.
Она отметила, что следственным отделом по Ногинску ГСУ СК РФ по Подмосковью организована доследственная проверка по факту смерти мужчины, а также возможной халатности сотрудников изолятора.
13 июня суд арестовал мужчину по подозрению в серии убийств и изнасилований. В ходе следственных действий было установлено, что за 10 лет – с 2010 по 2020 год – подозреваемый совершил серию изнасилований и убийств женщин. Стало известно, что мужчина проникал в домовладения, где в дальнейшем совершал преступления. Он признался в 7 убийствах и изнасилованиях.
Ранее сообщалось, что злоумышленник совершил в 2013, 2015 и 2020 годах изнасилования и убийства трех женщин. В январе текущего года он проник на второй этаж домовладения и изнасиловал 10-летнюю девочку.
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