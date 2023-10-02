Австрия потратит 20 млн евро на переоборудование дома Гитлера в полицейский участок

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Австрийские власти перестроят дом, где родился Адольф Гитлер, в полицейский участок, на это они потратят 20 миллионов евро. Об этом сообщает ORF.

Здание расположено в городе Браунау, в эксплуатацию его планируют ввести в 2026 году. Строительные работы начались 2 октября, уточняет телеканал.

Ранее австрийский режиссер Гюнтер Швайгер раскритиковал подобные планы. Он сказал, что нашел в газете от 1939 года сообщение, в котором говорилось о планах Гитлера передать дом, где он провел детство, под административные цели.

По его словам, если здание переоборудуют под полицейский участок, это будет соответствовать пожеланию политика. Между тем историк Оливер Раткольб из комиссии, занимавшейся судьбой дома, назвал подобный вывод абсурдным.

Дом пустует с 2011 года, в 2016-м его передали государству.

Ранее ФСБ России опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера и уничтожении его тела подчиненными в конце апреля 1945 года. В частности, приводятся слова человека, который стал свидетелем того, как трупы политика и его жены Евы Браун выносили через запасной выход во двор. Мужчина видел лицо Браун, а лицо Гитлера нет, поскольку оно было закрыто покрывалом. Узнать его он смог по ботинкам и носкам на свешанных с носилок ногах.

До этого со ссылкой на рассекреченные архивные документы Службы внешней разведки России сообщалось, что Гитлер в 1933 году планировал устроить переворот в СССР. Согласно раскрытым данным, по итогам переворота в Советском Союзе Белоруссию планировалось превратить в германскую колонию, а на ее территорию намечалось переселить всех немцев из советского Поволжья.

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