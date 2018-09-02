Депутат Верховной Рады призвал Киев признаться в убийстве Захарченко‍

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук призвал власти Украины взять на себя ответственность за убийство главы ДНР Александра Захарченко, передает РИА Новости.

По его словам, Украина имела полное право убить Захарченко и других противников киевского режима. Депутат назвал их террористами, с которыми не стоит вести переговоры.

"Нужно открыто сказать, что "террористов" ликвидирует не ФСБ, а мы сами. Нигде в мире с "террористами" не ведут переговоры, поэтому и мы этого делать не будем. Захарченко ликвидировали наши спецслужбы", – заявил Мосийчук и подчеркнул, что до этого на него было совершено несколько покушений, подготовленных в СБУ.

Помимо этого, Мосийчук обвинил украинские власти в трусости из-за нежелания признаться в умышленном убийстве главы ДНР.

Александр Захарченко скончался 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Кроме того, с тяжелыми ранениями был госпитализирован министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

Взрывчатка была установлена в люстре или торшере заведения. Предполагается, что человек, который привел взрывное устройство в действие, следил за приездом глав ДНР.

В настоящее время силовики ищут пособников убийц среди окружения главы ДНР, так как только в нем могли знать о перемещениях и местоположении Захарченко.