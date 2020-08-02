Депутат Верховной Рады Медведчук приехал в Крым

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Верховной Рады Украины Виктор Медведчук прибыл в Крым.

Как рассказал его пресс-секретарь Олег Бабанин, политик там отдыхает. По его словам, депутат приехал 2 августа через пункт пропуска Армянск.

"Виктор Медведчук находится в Крыму с семьей, где проводит свой отпуск", – цитирует Бабанина РИА Новости.

В 2019 году первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет пользоваться своей семейной квартирой в Ливадии, только если признает полуостров частью РФ.

Как уточняли в штабе Зеленского, его супруга Елена приобрела недвижимость там в апреле 2013 года, то есть до возвращения полуострова в состав России. Все обязательные налоги и сборы был выплачены, а сама недвижимость официально задекларирована украинским лидером, пояснили в пресс-службе штаба. Там добавили, что Зеленские собираются пользоваться квартирой "после обязательного возвращения Крыма в Украину".