Рэпер из группы Moscow17 погиб от ножевого ранения в Лондоне

Один из участников рэп-группы Moscow17 скончался от ножевого ранения во время драки на юге Лондона, передает РИА Новости.

Известный под псевдонимом рэпер Incognito получил ранение в среду ночью. О его гибели рассказали на официальной странице музыкальной группы в Twitter .

Today we have taken a very sad loss in our member @SK017_ /Incognito , we ask for all prayers be directed towards him & his family 💔