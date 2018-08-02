Рэпер из группы Moscow17 погиб от ножевого ранения в Лондоне

2 августа, 15:09
Фото: www.instagram.com
Один из участников рэп-группы Moscow17 скончался от ножевого ранения во время драки на юге Лондона, передает РИА Новости.
Известный под псевдонимом рэпер Incognito получил ранение в среду ночью. О его гибели рассказали на официальной странице музыкальной группы в Twitter .
Today we have taken a very sad loss in our member @SK017_ /Incognito , we ask for all prayers be directed towards him & his family 💔— Moscow Music (@Moscow17Music) 1 августа 2018 г.
В драке были ранены еще два человека, их госпитализировали. Полиция уже задержала двух человек по подозрению в убийстве музыканта. На месте происшествия ведется розыск.
В мае этого года другой участник группы Moscow17 по имени Рихием Айнсворт Бартон также погиб от огнестрельного ранения.
По данным полиции Лондона, с начала текущего года в британской столице были убиты около 80 человек, около 40 из них – в результате ножевых ранений. Власти столицы призвали молодежь не носить при себе холодное оружие и соблюдать меры безопасности.
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