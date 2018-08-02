Рэпер из группы Moscow17 погиб от ножевого ранения в Лондоне

Один из участников рэп-группы Moscow17 скончался от ножевого ранения во время драки на юге Лондона, передает РИА Новости.

Известный под псевдонимом рэпер Incognito получил ранение в среду ночью. О его гибели рассказали на официальной странице музыкальной группы в Twitter .

Today we have taken a very sad loss in our member @SK017_ /Incognito , we ask for all prayers be directed towards him & his family 💔 — Moscow Music (@Moscow17Music) 1 августа 2018 г.



В драке были ранены еще два человека, их госпитализировали. Полиция уже задержала двух человек по подозрению в убийстве музыканта. На месте происшествия ведется розыск.

В мае этого года другой участник группы Moscow17 по имени Рихием Айнсворт Бартон также погиб от огнестрельного ранения.

По данным полиции Лондона, с начала текущего года в британской столице были убиты около 80 человек, около 40 из них – в результате ножевых ранений. Власти столицы призвали молодежь не носить при себе холодное оружие и соблюдать меры безопасности.