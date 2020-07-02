Госдеп поддержит распространение "американских ценностей" в Словении

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Госдепартамент США собирается профинансировать инициативы, направленные на распространение "американских ценностей" в Словении, сообщает RT.

Проекты претендентов на получение финансирования должны быть направлены на продвижение американских ценностей, культуры и истории. На реализацию таких задач Госдеп намерен потратить в общей сложности до 100 000 долларов.

Подать заявку на участие в конкурсе могут люди, занятые в сфере культуры. Также они должны быть гражданами или жителями Словении или США. Помимо этого, подать заявку могут американские или словенские НКО и образовательные учреждения Словении.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США выделит 2 миллиона долларов на гранты для изучения стран бывшего СССР. Деньги получат неправительственные организации.

Изучение исторических событий будет осуществляться в рамках "Программы по исследованию стран Восточной Европы и независимых государств бывшего Советского Союза".

По описанию документа, проект нужен, чтобы улучшились знания американских специалистов в вопросе владения "важнейшими языками стран Восточной Европы и независимых государств бывшего Советского Союза".