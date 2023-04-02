07:54В мире
Американские истребители F-35 столкнулись с "обманным" маневром российских ЗРК С-300 – СМИ
Фото: ТАСС/EPA/Bo Amstrup
Пилоты стелс-истребителей F-35 ВВС США, которых отправили патрулировать воздушное пространство около границ с РФ, столкнулись с обманным маневром российских комплексов ПВО С-300. Об этом со ссылкой на американских военных сообщает AirForceTimes.
Так, истребитель не всегда мог распознавать объекты вокруг себя, поскольку у российских комплексов противовоздушной обороны имеются цифровые способы уклонения от обнаружения.
Командир 388-го истребительного крыла ВВС США Крейг Андрле сообщил, что мог своими глазами видеть комплексы ПВО, однако его истребитель не идентифицировал их.
Другой американский военнослужащий Брэд Башор отметил, что пилоты стелс-истребителей во время патрулирования не столкнулись с какими-либо провокациями со стороны ВВС России. По его словам, с обеих сторон не было никакого взаимодействия.
"Они делают то же, что и мы. Мы просто смотрели друг на друга", – добавил он.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России провели патрулирование над Японским морем.
В военном ведомстве уточнили, что во время патрулирования пару ракетоносцев сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С. Полет продлился больше семи часов.
До этого в Минобороны России рассказали, что российский самолет Су-35 поднимали для перехвата над Балтийским морем стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США. Его задачей было недопущение нарушения госграницы РФ.
Два бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!